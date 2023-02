"Una proposta di legge ad hoc per istituire lo status di città balneare. E’ quanto rilancia l’onorevole della Lega Jacopo Morrone dopo l’incontro a Roma tra i rappresentanti istituzionali delle 26 località del G20s e il ministro al Turismo Daniela Santanché. "Un fatto storico per le città balneari: al via l’iter per la definizione di un quadro normativo per il riconoscimento dello Status di città balneare". Soddisfatta anche Elena Raffaelli coordinatrice provinciale che ha partecipato all’incontro:

"uno strumento normativo efficiente e efficace che permetta ai nostri sindaci di garantire migliori servizi".