Una legge per il made in San Marino

Via libera ai marchi ‘Made in San Marino’ e ‘100% Made in San Marino’. Ma anche al registro delle botteghe e dei mercati storici. Il decreto proposto dalla segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio è stato approvato dal Congresso di Stato. Un decreto delegato in 15 articoli per dare delle regole chiare quando si parla dei i prodotti della Repubblica di San Marino "e affermare in modo chiaro e forte – spiegano dalla Segreteria Industria – oltre all’origine, l’esclusività e l’eccellenza sammarinesi". Le regole, dicevamo. I beni saranno considerati originari della Repubblica di San Marino e identificati con il marchio ‘Made in San Marino’ "se hanno subito nel territorio dello Stato sammarinese – si sottolinea – l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa sammarinese attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". La domanda per la concessione d’uso del marchio deve essere presentata all’Ufficio attività economiche a cui compete l’istruttoria, la valutazione e la concessione del marchio stesso, mentre la concessione d’uso del marchio si perfeziona attraverso la stipula di una Convenzione tra la Segreteria Industria e il titolare o rappresentante legale dell’impresa e prevede il pagamento annuale della tassa di concessione del marchio (100 euro)".

Si intende invece realizzato interamente in San Marino e identificato con il marchio ‘100% Made in San Marino’ il prodotto o la merce per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio sammarinese. Poi botteghe storiche e mercato storico. "Le denominazioni potranno essere richieste a tutti quegli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche che svolgano la medesima attività da almeno cinquant’anni continuativi (25 per le osterie), nello stesso locale o nella stessa area pubblica. L’Ufficio attività economiche terrà il registro delle botteghe storiche e dei mercati storici. l decreto prevede anche sanzioni dai 500 ai 15.000 euro per chi utilizzerà impropriamente i marchi.