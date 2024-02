Una lunga scia di tafferugli e denunce

Nel 2023 il derby romagnolo ha compiuto un secolo di storia. Nel 1923 i bianconeri della Renato Serra e i biancorossi della Libertas Rimini si affrontarono per la prima volta su un campo da calcio, inaugurando una sfida destinata a scaldare il cuore delle rispettive tifoserie nei decenni a venire. Cento anni di battaglie calcistiche che, in alcuni casi, sono poi proseguite anche al di fuori del rettangolo di gioco e del perimetro dello stadio, trasferendosi nelle strade della città. Le cronache dei derby di Romagna sono costellate di tafferugli, scontri, vandalismi e tensioni tra i rispettivi gruppi ultrà. Motivo che rende la partita di domani oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine. Come da prassi in occasione delle partite casalinghe del Rimini, il Comune predisporrà la chiusura totale temporanea al traffico della zona antistante lo stadio e il divieto di sosta con rimozione coatta. Sarà interessato in particolar modo il perimetro ricompreso fra via Sonnino/Mamiani, via Machiavelli, via Balilla, via Maroncelli e via Lagomaggio.

Tra gli episodi più eclatanti nella storia del derby c’è quello risalente all’8 gennaio 2023. A Ponte Pietra, nelle ore precedenti alla partita tra biancorossi e bianconeri, un centinaio di persone si scontrano davanti ad un bar in via Cesenatico. L’incontro tra le due fazioni forse non è del tutto casuale, ma era già stato concordato in precedenza. Sta di fatto che, in qualche modo, le due compagnie riescono ad eludere i controlli delle forze dell’ordine che le stavano scortando e danno vita ad una rissa senza esclusione di colpi. Nella foto di servizio scattata dagli agenti della polizia di Stato compaiono mazze, mazzette, bandiere, petardi e un grosso ramo. Alla fine il grosso degli ultrà sarà disperso dall’arrivo dei poliziotti e alla fine saranno decine le persone identificate dalla squadra mobile e dalla Digos di Forlì grazie anche all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il questore decide di usare la mano pesante nei confronti dei facinorosi: otto di loro (cinque del Rimini e tre del Cesenate) vengono denunciati per rissa aggravata e per un po’ saranno costretti a rinunciare allo stadio a causa del Daspo.

Anche a Rimini in passato non sono mancati i disordini. Nell’ottobre del 2019 due gruppetti di ultrà si ritrovano faccia a faccia tra piazza Tripoli e piazzale Pascoli. Sembra il preludio ad un parapiglia, ma duecento tra poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa intervengono all’ultimo istante dividendo i contendenti.