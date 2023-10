Una maratona per Fellini tra eventi e tour guidati

Una maratona di eventi per Fellini. Si avvicina il giorno del trentesimo anniversario dalla morte del Maestro, scomparso il 31 ottobre del 1993, e saranno tante a Rimini le iniziative per rendergli omaggio. Sabato scorso, nelle sale del Fulgor, è stata inaugurata la mostra con gli scatti inediti di Marco Pesaresi, realizzati dal fotografo riminese ai funerali di Fellini. Questo sabato, sempre al Fulgor, aprirà un’altra suggestiva mostra, quella che celebra il legame tra il regista riminese e Topolino in occasione del centenario della Disney e a 32 anni dalla pubblicazione del fumetto di Topolino dedicato a La Strada, il film con cui Fellini vinse il suo primo Oscar. La mostra presenta una selezione di bozzetti originali e alcuni dei dipinti utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. La galleria include anche il primo, storico cortometraggio di Mickey Mouse, Steamboat Willie, uscito nel 1928. Saranno esposte anche alcune tavole anastatiche del fumetto dedicato a La Strada, pubblicato nel 1991. All’inaugurazione sarà presente anche uno dei più famosi disegnatori della Disney in attività, Giorgio Cavazzano, che poi ritornerà a Rimini il 16 novembre per ricevere il premio Un felliniano nel mondo, istituito dall’Amarcort film festival. La mostra di Topolino sarà visitabile fino al 19 novembre, mentre quella con gli scatti di Marco Pesaresi resterà aperta al pubblico fino al 5 novembre.

Gli eventi per celebrare Federico Fellini a trent’anni dalla morte non si esauriscono qui. Sabato si terrà la visita guidata Un pomeriggio speciale nei luoghi di Fellini, condotta da Michela Cesarini. Si parte dal Fulgor alle 15, per poi visitare il borgo San Giuliano e i suoi murales dedicati al Maestro e infine il Grand Hotel: prenotazione obbligatoria, telefonare al n. 333.7352877. Martedì 31 ottobre, giorno del trentennale dalla scomparsa, due i tour sulle orme di Fellini: uno sarà al mattino (info su www.visitrimini.it), l’altro al pomeriggio a cura di Guidopolis per scoprire la Rimini felliniana (info e prenotazioni al n. 380.1770135).