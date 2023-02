Una ’marcia’ contro l’allevamento di polli

Domani è il giorno dell’assemblea: in serata al Teatro Sociale di Novafeltria (ore 20.30) ci sarà l’atteso incontro ‘L’allevamento intensivo che porta l’Alta Valmarecchia indietro di 50 anni’. Nel mirino del neo comitato ‘Per la Valmarecchia - Per la tutela dagli effetti degli allevamento intensivi’ è finito l’impianto che sta sorgendo alla Cavallara, nel comune di Maiolo. Qui, dove negli anni Settanta è sorto un allevamento per polli, dismesso dal 2009 e parzialmente crollato col ‘nevone’ del 2012, la marchigiana Fileni sta realizzando (con investimento milionario) 16 nuovi ‘grattacieli orizzontali’ (come Tonino Guerra aveva definito i predecessori) a un piano lunghi fino a 120 metri, che ospiteranno mezzo milione di polli per produrre annualmente circa 2.000 tonnellate di carne avicola. Accompagnata dallo slogan ‘Salute, Valmarecchia! Stop allevamenti intensivi’, la serata prevede sei interventi: il presidente del Comitato per la Vallesina Andrea Tesei, l’oncologo Lorenzo Menghini, il presidente di Italia Nostra Valmarecchia Massimo Bottini, l’ecologo dell’Università di Urbino Riccardo Santolini, il giornalista di ‘Altraeconomia’ Luca Martinelli e Giulia Innocenzi, la giornalista di Report autrice dell’inchiesta che solleva dubbi sugli allevamenti biologici dell’azienda marchigiana. Preoccupazioni rilanciate dal mensile ‘Altreconomia’, che al tema ha dedicato copertina e inchiesta del numero di febbraio dal titolo ‘Non facciamo i polli’: "Gli allevamenti intensivi di polli, pur certificati biologici, concorrono infatti ad aggravare la crisi climatica con le loro emissioni di ammoniaca e metano. Secondo Greenpeace non dovrebbero aprirne di nuovi, come invece accade in provincia di Rimini, con il mega stabilimento Fileni". "In realtà il progetto farà riprendere vita ad un’area dismessa – fa notare il sindaco di Maiolo Marcello Fattori – I capannoni da 3 piani passeranno a uno, altezza 2,5 metri, schermati. E comunque il via libera al progetto è della Regione, non del Comune". Il collega di Novafeltria Stefano Zanchini ha aderito al Comitato e sarà in platea in Teatro. "Vigileremo sul rispetto della salute animale e ambientale".

Il secondo appuntamento pubblico promosso dal comitato è una camminata nella zona della

Cavallara lungo la strada comunale che lambisce l’area interessata dal cantiere. ‘In cammino per la salute, il paesaggio e per la pari dignità nelle decisioni, di imprese, istituzioni, comunità’ questo il titolo dell’evento previsto per domenica, con partenza alle 9 dall’ Avamposto in comune di Novafeltria e alle 10 dalla piazza Cappelli di Secchiano Marecchia, per ritrovarsi tutti alle 11 in località Cavallara di Maiolo. Lì ci saranno brevi interventi in merito agli allevamenti intensivi.