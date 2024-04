Una marea di osservazioni sul piano spiaggia

La battaglia sul Piano dell’arenile è appena iniziata. Dagli operatori di spiaggia sono arrivate una valanga di osservazioni. Alla mezzanotte del 3 aprile, dunque alla scadenza del tempo per presentare le osservazioni al piano, ne sono arrivare 335. Per dare un’ordine di grandezza basti ricordare che per il Psc, il piano strutturale comunale che riguarda l’intero territorio comunale in cui vivono oltre 150mila persone, erano arrivate 925 osservazioni. Ora il Comune dovrà correre per arrivare alla fine di maggio in consiglio comunale con le controdeduzioni, accogliendo tutte quelle migliorative nei cinque ambiti strategici alla base del Piano: migliorare la qualità dell’offerta complessiva per mantenere e potenziare l’attrattività internazionale della spiaggia attraverso il rinnovamento delle strutture e l’alleggerimento delle superfici; innovare il prodotto turistico, aumentare la fruibilità libera delle spiagge, migliorare la resilienza e sostenibilità ambientale della fascia a mare. Il confronto con le associazioni degli operatori di spiaggia è iniziato ed è già maretta. "Il confronto? C’è stato solamente a posteriori - attaccano da Confesercenti -, dopo che la proposta di piano era stata redatta, come peraltro prevedono gli iter degli strumenti urbanistici. Nulla, invece, era stato condiviso precedentemente con le associazioni e gli operatori". Ed ora "ci troviamo a questo punto, con un piano la cui struttura è già definita dall’amministrazione e che è stato costruito evidentemente in funzione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni, dando per scontato che scadute queste ultime la spiaggia diventi uno spazio vuoto da ridisegnare. In questo modo gli operatori si trovano obbligati a stare in gabbie precise, in contrasto con il principio della libertà di impresa, come nel caso delle aggregazioni. Crediamo invece che il Piano dell’arenile vada impostato su elementi di premialità, in modo che diventi veramente uno strumento di riqualificazione che stimoli gli investimenti sull’arenile, valorizzi la nostra economia e il modello di accoglienza che ci contraddistingue, nell’interesse di tutta la città. Detto questo rimaniamo aperti al dialogo".

a.ol.