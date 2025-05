Una marea rosa al Bellaria Film Fest: "L’arte promuove la parità di genere"

È cominciato tutto con un’elegante anteprima al Castello Benelli, tra architetture romantiche e fascino senza tempo. Da lì ha preso il via il conto alla rovescia per la 43esima edizione del Bellaria Film Festival, in programma da martedì a domenica, tra il Cinema Teatro Astra e il Palazzo del Turismo. Un festival che, ancora una volta, unisce cinema, cultura e territorio. Il filo conduttore? Una potente ‘marea rosa’: oltre il 70% dei film è firmato da donne. "Non è una scelta di facciata – afferma il sindaco Filippo Giorgetti – ma un messaggio concreto. Attraverso film, installazioni e arredi urbani, rendiamo visibile la parità di genere. Il Festival deve vivere la città e farla vivere". Un cinema che guarda il mondo da una prospettiva nuova. "Vedere il reale con lo sguardo di una regista – riflette la direttrice Daniela Persico – cambia davvero il nostro punto di vista? È una domanda che affido al pubblico".

Le risposte arriveranno dai film in programma: storie di carcere, identità, attivismo e amore. Spiccano le registe Antonietta De Lillo con Il resto di niente, Roberta Torre con Tano da morire e Carlotta Gamba, attrice premiata come ‘Rivelazione dell’anno’. Domenica, Lunetta Savino incanterà il pubblico con una lettura su Carla Lonzi, grande saggista e icona del femminismo italiano. A brillare anche Luca Marinelli, protagonista di Paternal Leave, singolare racconto di una Riviera invernale e di un padre che cerca di ricucire il rapporto con la figlia. L’attore sarà presente venerdì alle 21 al Teatro Astra. Riflessi della Riviera anche nelle illustrazioni di Martina Sarritzu, autrice della mostra Marina Godolina, visitabile da mercoledì al Palazzo del Turismo: cartoline immaginate, da Torre Pedrera a Igea Marina, tra ironia e affetto. Tra le novità, il Premio del Pubblico ‘Castello Benelli’, annunciato da Paola Pizzighini Benelli: "Vogliamo essere parte attiva del tessuto culturale". Ma il Festival è anche motore di accoglienza.

"Con un programma ricco, omaggi a grandi protagonisti del cinema, ospiti prestigiosi – spiega l’assessore al turismo Milena Casali – il Film Fest rappresenta un’occasione straordinaria di visibilità per la città. Attira un pubblico sempre più ampio e qualificato, che valorizza Bellaria Igea Marina come destinazione culturale e la conferma come luogo accogliente capace di prendersi cura dei propri ospiti". Un’evoluzione che si misura nei numeri e nell’identità del territorio. Saranno oltre 500 studenti di cinema da tutta Italia a popolare Bellaria nei cinque giorni del Festival: giovani registi ed autori. "Abbiamo voluto che il Festival permeasse ogni angolo della città – aggiunge Giorgetti – e oggi possiamo dirlo: in una settimana normalmente scarica, Bellaria si riempie di vita, di idee e di futuro". Tra documentari, corti, incontri e visioni, il Bellaria Film Festival è la festa dell’immaginazione. E come dice il sindaco: "Lasciatevi emozionare, non solo dai film, ma da quella marea rosa che renderà viva e fertile la nostra Bellaria Igea Marina".

Aldo Di Tommaso