Una messa per gli angeli di Cuore21

Sette ottobre 2022. Sono già trascorsi quasi due anni da quel terribile giorno. Il viaggio in Friuli e l’incidente sull’autostrada A4 dove persero la vita cinque ragazzi e ragazze di Centro 21, e con loro l’ex sindaco Pironi e l’educatrice Romina Bannini. Sono trascorsi 24 mesi, ma la ferita è ancora lì. Per ricordare Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi si terrà una messa il 7 ottobre alle 18 nella chiesa di San Martino. Un momento per riunirsi e ricordare le sette anime di Centro21 e Cuore21 che ancor oggi vivono nei cuori di chi tutti i giorni lavora e vive all’interno di questa importante realtà cittadina, e di tanti riccionesi che si sono stretti attorno all’associazione. Un anno fa per ricordare quanto accaduto era stato organizzato un mese di iniziative perché il ricordo doveva tenere conto dell’insegnamento di chi se n’era andato all’improvviso, ovvero impegnarsi e guardare al futuro perché c’è ancora tanto da fare.