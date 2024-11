Una mostra celebra l’arte di Ferretti

Inaugura domani al Museo di Stato di San Marino, la mostra ‘Mario Ferretti, una irrequietezza artistica del XX secolo’, una vasta esposizione dedicata all’artista livornese organizzata dagli Istituti Culturali in collaborazione con il Consolato di San Marino a Londra. I 39 quadri in mostra sul Titano, appartenenti alla collezione privata di Alessandra Romeo, consorte del console onorario della Repubblica di San Marino presso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Maurizio Bragagni, fanno luce sull’articolato percorso artistico di Ferretti, attivo dagli anni ’30 fino al 1974, anno della sua morte. Ed è proprio la volontà di illuminare una personalità sfaccettata ma non molto nota, difficilmente ascrivibile ai movimenti e alle tendenze della sua epoca, che muove i curatori della mostra sammarinese, Paolo Rondelli e Maurizio Bragagni. La mostra si potrà visitare fino al 2 marzo del prossimo anno.