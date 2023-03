Una mostra itinerante nelle scuole contro la mafia I pannelli raccontano le storie delle vittime italiane

Una mostra itinerante contro la mafia. È quella inaugurata lo scorso 22 febbraio nella scuola Panzini di Bellaria Igea Marina. Si chiama ‘Una vita contro la mafia’ ed è un’esposizione di pannelli celebrativi realizzati dall’istituto Einaudi di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio provinciale sulla criminalità. Una mostra itinerante organizzata della Provincia. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere nei ragazzi la cultura della legalità: gli studenti vengono a conoscenza delle storie di chi si è attivato nella lotta contro le mafie. Come Vincenzo Amendola, ucciso a causa di una presunta relazione con la moglie di un boss o Giuseppe Di Matteo, il bambino sciolto nel’acido per punire il padre pentito. Pasquale Romano, ucciso per errore e poi Rosa Zaza, Giuseppe Letizia, Emanuela Loi, Giuseppe Impastato e tanti altri.

Gli alunni hanno riflettuto sul comportamento da tenere per contrastare la mafia: non essere omertosi, perché esserlo vuol dire non denunciare una sopraffazione di cui si è stati testimoni. Le 104 storie resteranno esposte 57 giorni, il tempo tra la strage di Capaci e quella di via. Attivandosi contro i soprusi, solo le nuove generazioni potranno cambiare la realtà.

M. Andreula, M.V.Bucci,

G. Pizzigati III A