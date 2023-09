Una mostra sui Queen visti da Peter Hince

I Queen come non li avete mai visti. Arriva al Fellin Museum la mostra che svela alcuni lati inediti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata da chi li ha conosciuti da vicino vivendoci in simbiosi per oltre dieci anni: Peter Hince, assistente personale di Freddie Mercury. Nella mostra Queen unseen - Peter Hince che apre il 3 ottobre a Castel Sismondo si potranno ammirare foto inedite e cimeli.