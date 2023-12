Una mostra sul disastro di Arsia

In Alta Valmarecchia è ancora vivo il ricordo della massiccia migrazione che nel secondo dopoguerra ha condotto intere famiglie di minatori nei distretti del ferro e del carbone di Francia e Belgio. Pochi invece sono quelli che ricordano il consistente trasferimento di popolazione avvenuto negli anni Trenta del secolo scorso quando almeno 150 nuclei famigliari si dirigevano in terra istriana (allora italiana) a faticare nei pozzi di carbone di ArsiaAlbona. Il governo italiano, allora retto da Mussolini, investì molto sul distretto minerario, potenziando la produzione e creando una nuova città modello: la città di Arsia. Purtroppo alcune sciagure minerarie funestarono l’impresa, una nel 1937 che uccise due minatori originari della Valle e l’altra devastante nel febbraio 1940. In quest’ultima tragedia le vittime furono ben 185 e 6 di loro erano partite dalla Valmarecchia. Questa vicenda rivive ora nell’interessante mostra fotografica "Arsia, prima città mineraria d’Italia. Minatori della Valmarecchia in Istria" allestita a Palazzo Lombardini di Novafeltria. Sabato 9 dicembre inaugurazione alle 15.30.

m.c.