Una notte a cena sulla piazza dell’Acqua Tutti vestiti in bianco e a lume di candela

La Società de Borg propone sabato 24 alle 20.30 la novità glam dell’estate nella piazza dell’Acqua al ponte di Tiberio). White Scartoz è un’originale cena a ‘portarello’ dove i commensali dovranno seguire il rigoroso dress code in bianco, così come viene richiesto di portare sedie e tavoli di colore bianco (comprese tovaglie e tovaglioli). Nessun colore richiesto per le vivande, mentre sarà bandita la plastica nel segno di una serata ecologica con musica live jazz di sottofondo e dj set dalle 22, con pulizia totale dell’area a fine cena. L’illuminazione sarà garantita esclusivamente da candele bianche, come lo stile della serata. L’evento è totalmente gratuito, è richiesta l’iscrizione alla cena sul sito www.societadeborg.it, entro il 23 giugno.