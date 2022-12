Una notte con "Ghostbusters"

Per un Capodanno alternativo alle feste in piazza, tutti... al cinema. Il Fulgor festeggerà il nuovo anno con un tuffo negli anni ’80. Domani sera, dopo il brindisi di mezzanotte (già compreso nel biglietto d’ingresso) una doppia proiezione: il film culto Ghostbusters - Gli acchiappafantasmi (1984), nella sala Federico, e Piramide di Paura (1985) nella sala Giulietta. Entrambe le proiezioni partiranno a mezzanotte e mezza. Il costo del biglietto è di 8 euro (5 per gli studenti) e include, come anticipato, anche il brindisi di mezzanotte al cinema. I due film di Capodanno si aggiungono a quelli già in programmazione al Fulgor, The Fabelmans di Steven Spielberg e Le otto montagne.