Una notte dedicata al fair play

Si alza il sipario sulla sesta edizione della Giornata mondiale Fair play. Appuntamento fissato per domani sera, alle 21, alla Sala Montelupo della Casa del Castello di Domagnano. Gli organizzatori, Comitato nazionale sammarinese Fair play e Comitato sammarinese Pierre de Coubertin presentano un ricco e articolato programma suddiviso in diversi momenti che coinvolgeranno il pubblico presente. Apriranno i lavori i saluti istituzionali, poi spazio alla relazione del professor Gennaro Testa sul tema ‘Il gioco e lo sport non solo muscoli e polmoni’ e la presentazione ufficiale del Passaporto internazionale fair play, mentre Andrea Renzi presenterà il suo libro ‘Wrestling dalle origini all’alba del terzo millenio’. Nel corso della serata saranno presentati i video multimediali sui temi del fair play della scuola secondaria superiore San Marino e della scuola media statale Serravalle degli studenti, insegnanti e dirigenti scolastici. Poi la cerimonia di premiazione dei Premi fair play 2023 rappresenterà l’apice della Giornata nella quale saranno premiati gli sportivi che si sono distinti nello sport e nella vita.