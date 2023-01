Una notte di festa per i campioni della vela

I campioni della vela protagonisti a Rimini. Il Centro congressi Sgr ha ospitato sabato la Festa della Vela in XI zona, la tradizionale cerimonia di premiazione degli atleti che si sono distinti sui campi di regata nell’anno precedente. Si sono dati appuntamento oltre 200 appassionati di vela, fra atleti junior e senior delle derive (olimpiche e propedeutiche), armatori e velisti d’altura, dirigenti e presidenti dei 35 club velici romagnoli, affiliati alla Federazione. Ad accoglierli il presidente della XI Zona, Manlio De Boni, con il direttivo al completo, il consigliere nazionale Fiv con delega alla vela d’altura, Donatello Mellina e Andrea Dondi, presidente Coni Emilia Romagna. La serata ha visto l’assegnazione di oltre 50 premi fra campioni zonali delle classi olimpiche e giovanili, risultati di rilievo dei velisti romagnoli in ambito nazionale e internazionale per le derive e le imbarcazioni d’altura. Da segnalare il premio speciale ottenuto dalla associazione Marinando 2.0 di Ravenna, specializzata nell’avvicinamento alla vela delle persone con disabilità fisica e mentale, i cui atleti quest’anno si sono messi in luce anche fuori dai confini regionali, vincendo il campionato zonale Parasailing Hansa 303 in XIII Zona (Friuli Venezia Giulia).