Una Notte poco... Rosa I bagnini: "In spiaggia è stata un successo, ripartiamo da qui"

di Manuel Spadazzi

Doveva essere l’edizione "della maturità" (dato che ha compiuto i 18 anni) e della ripartenza dopo l’alluvione. Invece mai come quest’anno la Notte Rosa si chiude tra le polemiche e i dubbi sul futuro dell’evento. Tanto che lo stesso assessore regionale al turismo Andrea Corsini ammette: "Da oggi ci metteremo al lavoro per ripensare l’evento che ha segnato la storia della Riviera anche nell’ottica dell’internazionalizzazione come ci ha suggerito Claudio Cecchetto", diventato ’regista’ del grandi eventi in Romagna. Tra chi crede poco al futuro della Notte Rosa anche Riziero Santi, sindaco di Gemmano e segretario Pd di Riccione, nonché ex presidente della Provincia. "Anche le idee più belle e brillanti non durano in eterno. La Notte Rosa è in evidente difficoltà – attacca Santi – ma attenzione a considerarla il problema assoluto. E non è cancellando la Notte Rosa che si risolvono i problemi. Occorre lavorare su identità e qualità, su strutture e infrastrutture". Per Santi "è necessario puntare sempre più sul turismo sportivo, oltre a quello balneare. E ci serve una nuova, brillante idea, magari stavolta abbinata al giorno e non alla notte".

Non ci stanno i bagnini riminesi che venerdì, con La Notte Rosa a riva, hanno illuminato e animato chilometri di spiaggia tra degustazioni, artisti di strada e luci rosa. "Il nostro evento è stato un successo – sottolinea Mauro Vanni, il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud – Turisti e riminesi hanno apprezzato tantissimo, perfino il vescovo Nicolò Anselmi è venuto e ci ha fatto i complimenti". Per i bagnini "il nostro evento ha dimostrato ciò che la Notte Rosa dovrà essere, sempre di più: una festa popolare, al di là dei vari concerti, con la spiaggia a farla da protagonista". Ma per Vanni "serve un cambio di passo da parte di noi imprenditori. Veniamo da 4 anni duri, è ora di tornare a investire sui modelli attrattivi del nostro turismo". Pertanto "dobbiamo, tutti, rimboccarci le maniche e unire le forze. Basta con le polemiche e i pessimismi. Da questo periodo difficile possiamo uscirne solo se noi privati, insieme al pubblico, sapremo lavorare insieme per il rilancio del turismo, valorizzando le nostre eccellenze e i punti di forza".