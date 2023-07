Una Notte poco... rosa Il sindaco: basta processi "Ognuno ora tiri fuori le idee per migliorarla"

La Notte Rosa da ripensare. Anzi no: da cancellare proprio. Dopo la 18esima edizione del Capodanno dell’estate, politici e imprenditori si dividono sul futuro dell’evento. Mentre l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini ammette che la Notte Rosa ha bisogno di rinnovarsi e trovare nuovi format, e Claudio Cecchetto propone di renderla "più internazionale", a Riccione c’è chi raccoglie firme per "abolirla". Sul dibattito scatenatosi dopo il ’weekend rosa’ è voluto tornare ieri il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, durante l’assemblea del cda di Visit Romagna di cui è presidente.

"Non è mia abitudine, e non è mia intenzione farlo quest’anno – premette Sadegholvaad – partecipare al ’processo del lunedì’ che dalla prima edizione si scatena sulla Notte Rosa. Un evento che è diventato maggiorenne (quest’anno ha festeggiato la diciottesima edizione) e che puntualmente ogni anno viene messa in discussione". Per il sindaco "un ragionamento complessivo sulla Notte Rosa, e su tutti gli altri eventi che si svolgono in Riviera da maggio fino a settembre, dovremo farlo a fine stagione. A settembre ci metteremo al lavoro per cercare nuove idee e soluzioni per migliorare così la nostra offerta nel suo complesso". Ma per il sindaco le riflessioni andranno fatte senze pregiudizi. "Non vorrei –dice – che certe critiche sistematiche fossero, per qualcuno, soltanto un alibi per nascondere una crisi d’identità. Fare muro contro qualcosa è ormai un meccanismo conosciuto, ma è fondamentalmente inutile per tutta la Romagna".

Da qui l’appello a "lavorare tutti insieme, cercando quelle soluzioni che permettano di elevare il grado di internazionalizzazione del turismo e della nostra offerta. Sono sicuro che, se sapremo metterci tutti insieme intorno a un tavolo operativo già da settembre, questo sarà un obiettivo raggiungibile e un bene per tutti". In altre parole: basta critiche, ognuno porti il suo contributo di idee (e anche economico) per migliorare la Notte Rosa e gli altri grandi eventi. Intanto ieri il cda di Visit Romagna ha discusso il bilancio del 2022, chiuso con un avanzo di 548.910 euro. La proposta è di usare 270mila euro per progetti di animazione e intrattenimento turistico, il resto per azioni di promocommercializzazione in gran parte sui mercati esteri. Inoltre Visit Romagna ha deciso di sostenere la candidatura di Rimini a capitale della cultura.

ma.spa.