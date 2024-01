Una nuova casa per ventisette cani

Hanno abbandonato anche Chanel. Il cane di 40 chili è stato per un anno nel canile Stefano Cerni assieme a 26 quttrozampe finiti nella struttura in seguito ad abbandoni. Il cane era arrivato nel novembre del 2022, e nel dicembre scorso ha trovato finalmente casa. Quella di Chanel rappresenta la storia di tanti animali che d’improvviso si trovano a passare da una casa al canile. L’inizio era stato difficile. Chanel non riusciva ad ambientarsi. Era spaventata e nei primi tempi aveva tentato di scappare. Giorno dopo giorno ha cominciato a conoscere i volontari del canile finendo per aprirsi all’affetto che l’avvolgeva. Ha ritrovato fiducia nelle persone e speranza tanto da diventare una delle mascotte del canile per il suo carattere vitale, forte ed energico. Nel corso del 2023 sono stati 27 i cani abbandonati che hanno trovato una casa nel canile gestito dalla Cooperativa Cento Fiori. Di questi 12 erano cuccioli. In base alle indagini condotte dall’Ufficio del benessere degli Animali e alle rilevazioni mediante il chip, è emerso che gran parte degli animali giunti al canile proveniva da altre regioni, "un aspetto non trascurabile – spiegano dallo Stefano Cerni – conferma che nel nostro territorio la pratica dell’abbandono non è molto diffusa". L’assessora al benessere degli animali, Francesca Mattei, spiega: "Investire su adozioni consapevoli: è questa la strada".