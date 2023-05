Una nuova cucina per la scuola

Sabato scorso in apertura di Scuolinfesta, la tradizionale festa di fine anno organizzata dall’Istituto Comprensivo Statale, insieme all’associazione Scuolinfesta che riunisce i genitori dei ragazzi della scuola marignanese, la comunità ha vissuto un momento molto emozionante. È stata inaugurata la cucina donata da Scuolinfesta, situata presso i locali di via Ferrara, messi a disposizione dal Comune per l’Istituto Comprensivo già dall’epoca Covid. Il locale è gestito da Acer e sarà messo a disposizione della scuola, così nuovamente arredato, per favorire laboratori di cucina ed esperienze inclusive, anche grazie alla collaborazione con Cà Santino, gestore del gruppo appartamento che si trova nello stesso stabile e l’associazione Davide Pacassoni odv, in una sempre più ampia rete di associazioni del territorio.