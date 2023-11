Una Nuova fabula al teatro sociale

Si alza il sipario al Teatro sociale di Novafeltria. Al timone della prossima stagione di spettacoli, confermati per il secondo anno consecutivo Luca Serrani e Isadora Angelini, con il proprio gruppo ‘teatro Patalò’. La kermesse dal titolo ‘Nuova fabula’ prevederà dialoghi, incontri, prove aperte, matinée per le scuole e workshop. Il cartellone teatrale verrà poi strutturato in più rami. Si partirà con la stagione di teatro contemporaneo giovedì 23 novembre. Previsto lo spettacolo di Cinzia Spanò Tutto quello che volevo. Storia di una sentenza in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A seguire un momento di confronto con l’artista sul tema. Domenica 10 dicembre sarà la volta poi di Donne sull’orlo di un miracolo economico di Nicoletta Fabbri e ispirato al documentario Una storia comune di Stefano Bisulli. Lunedì primo gennaio alle 17 spazio al concerto di capodanno del maestro Davide Tura. Per giovedì 11 gennaio, previsto lo spettacolo Odradek del regista Gianni Farina. Venerdì 26 gennaio andrà in scena poi Trucioli. Materiale residuo altamente infiammabile con Francesco Rotelli e Luca Zacchini. Venerdì 9 febbraio ecco Tell tale, di e con Isadora Angelini e Luca Serrani, mentre venerdì 1 marzo gli occhi e i cuori saranno puntati su Il quotidiano innamoramento di Mariangela Gualtieri. Nella giornata di sabato 16 marzo uno spazio sarà dedicato al ricordo con Nel tempo che ci resta. Elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’ultimo ballo, si terrà giovedì 4 aprile con lo spettacolo Icaro caduto. Durante la stagione, ci sarà spazio poi per i ‘dialoghi’ con gli artisti, per mettersi a nudo e a confronto su vari temi sociali. Un confronto che continuerà in momenti di riflessione collettiva nel foyer fiorito. Da non dimenticare i progetti ‘Invito alla semina’ e ‘Dove comincio io finisci tu’.

Aldo Di Tommaso