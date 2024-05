Una nuova luce per il tempietto. I lavori grazie all’Art Bonus

"I restauratori sono al lavoro per dare nuova luce al cinquecentesco tempietto di Sant’Antonio di piazza Tre Martiri". Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha voluto essere presente all’apertura del cantiere per ridare alla città di Rimini "un gioiello monumentale che sarà valorizzato con il coordinamento degli uffici tecnici del Comune e con la supervisione della Soprintendenza". L’opportunità è arrivata grazie al contributo Art Bonus di 200mila euro devoluto dall’imprenditore riminese Bonfiglio Mariotti: "Il tempietto di Sant’Antonio è un luogo a me caro, così come è caro a tantissimi riminesi". Le reti di cantiere hanno impacchettato il tempietto. Ora ci penseranno i restauratori a farlo tornare come era un tempo. Il manufatto risale alla prima metà del ‘500 e sarà oggetto di lavori che interesseranno sia la parte esterna, sia quella interna, oltre agli impianti.

L’esterno sarà restaurato attraverso il consolidamento e la pulitura della pietra d’Istria e della pietra di San Marino che avvolgono la struttura. La copertura sarà revisionata e restaurata così come gli infissi, i fregi e le parti metalliche. All’interno i restauratori interverranno nelle parti in pietra e nella volta intonacata, oltre agli affreschi, la scultura lignea e l’adeguamento degli impianti. Prima di procedere, il progetto è stato elaborato dopo avere accuratamente svolto indagini per comprendere la stratigrafia oltre la superficie. Un’operazione svolta grazie alla diagnostica con termocamera. Inoltre è stato utilizzato un laser per i rilievi tridimensionali.