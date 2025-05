"Una nuova piazza e 70 parcheggi. Così rinasce la zona dell’ex colonia"

Un piano che porterà in dote a Igea Marina "70 nuovi parcheggi e una nuova piazza affacciata su viale Pinzon. In questo modo restituiremo valore a un’area dimenticata". Così Nicola Missiani, assessore all’urbanistica e alla mobilità, annunciare il nuovo piano di riqualificazione urbana che interesserà una zona simbolo di Igea Marina, da tanti (troppi) anni in stato di abbandono, approvato in consiglio. L’intervento – seguito minuziosamente dall’architetto Adele Mancini – coinvolgerà le aree dell’ex hotel Gelso e dell’ex colonia Neri, dove sorgeranno un condhotel e case. Ma, come sottolinea l’assessore, "non si tratta solo di costruire, bensì di restituire spazi pubblici alla comunità". A beneficio del Comune e dei cittadini arriveranno dotazioni territoriali concrete: "La realizzazione di un parcheggio pubblico di 70 posti auto su un’area di 2213 metri quadrati e la nuova piazza pubblica, arretrata rispetto al viale ma affacciata sul lungomare, rappresentano due elementi fondamentali di questo piano integrato". Un intervento che vuole guardare lontano. "È un esempio chiaro di come una visione strategica possa trasformare criticità in opportunità – sottolinea ancora Missiani – Dove oggi ci sono spazi trascurati domani ci saranno infrastrutture utili alla comunità, accessibili, e nuovi luoghi di socialità". Dal punto di vista della viabilità, il progetto integra un nodo importante per il traffico cittadino. "Viene prolungata via Fracastoro – spiega ancora – l’assessore - che oggi è interrotta. Sarà estesa fino a congiungersi con la nuova strada di Gronda, attualmente in realizzazione. Questo collegamento a pettine tra ferrovia e zona mare alleggerirà così la pressione della sosta in un’area particolarmente trafficata, e favorirà anche una mobilità più fluida". Inoltre, i privati cederanno al Comune anche un’area destinata al futuro tratto della strada di Gronda, che comprenderà anche un percorso pedonale. "Così completeremo un tassello essenziale per la pianificazione urbana, dando coerenza al sistema viario e alla sua accessibilità". "Questa operazione – conclude l’assessore – rappresenta molto più di un insieme di opere pubbliche. Sarà un’azione concreta e globale di rigenerazione urbana. Non vediamo la città dal buco della serratura, ma con una visione ben aperta. È questo il nostro progetto, che continua a essere possibile anche grazie al lavoro degli uffici tecnici. Una città più ordinata, più bella, più vicina ai bisogni di chi la vive ogni giorno".

Aldo Di Tommaso