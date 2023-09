Una nuova pista ciclabile collegherà . Sant’Andrea in Besanigo a Riccione

Una nuova ciclabile che da Sant’Andrea in Besanigo arriverà a Riccione. I lavori sono partiti. Sarà un collegamento protetto di circa 1,5 chilometri che attraverserà una zona completamente pianeggiante tra i comuni di Coriano e Riccione, sviluppata tra la frazione di Sant’Andrea su via Colombarina, in prossimità della rotonda della zona artigianale di Raibano, i due polmoni verdi rappresentati dai parchi Donne vittime di violenza e Bellini, fino ad arrivare al ponte sul Rio Melo. La larghezza della pista ciclopedonale sarà di 2,50 metri a doppio senso di marcia. Ogni attraversamento stradale verrà messo in sicurezza con una segnaletica verticale e orizzontale luminosa. L’intervento è completamente finanziato, per un importo di 290mila euro, da un contributo del Pnrr. "Si tratta del secondo dei cinque interventi per quanto riguarda i lavori pubblici finanziati da fondi Pnrr - spiega l’assessore Roberto Bianchi - assieme ai marciapiedi di Cerasolo e Sant’Andrea in Besanigo".