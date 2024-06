Una nuova proprietà per l’hotel Murex

Gianluca Marchetti, imprenditore marignanese, titolare della M.T. S.r.l, azienda leader nella progettazione e costruzione di portautensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico e nell’esecuzione di lavorazioni meccaniche conto terzi, ha acquistato l’Hotel Murex, albergo di prima linea in zona porto a Cattolica, chiuso da alcuni anni. Ambiziosi progetti e visione futura del turismo hanno portato l’imprenditore a credere nel rilancio di tale struttura: "Credo che sia un albergo che rappresenta un fiore all’occhiello per tutta la riviera – conferma Gianluca Marchetti, tra i main sponsor anche della squadra di pallavolo A2 femminile di San Giovanni – lo trasformeremo e lo renderemo una struttura ricettiva di eccellenza. L’investimento tra acquisto, progettazione e ristrutturazione, è sicuramente importante, ma sono sicuro che sia stato ben ponderato e ringrazio fin da subito l’amministrazione comunale di Cattolica, i suoi tecnici ed i dirigenti che hanno mostrato molto interesse per il progetto di riqualificazione della struttura e per lo sviluppo turistico ad essa connesso".

La nuova struttura avrà anche appartamenti ed un impatto visivo all’avanguardia: "Stiamo studiando la possibilità di realizzare all’ultimo piano un green bar – prosegue Marchetti – con una vista panoramica mozzafiato su tutta l’area portuale cattolichina. Vorremmo partire con i lavori ad inizio 2025".

Ma un’altra novità assoluta sarà il parcheggio interrato automatizzato come pochi al mondo: "Abbiamo intenzione di realizzare oltre una trentina di posti auto interrati con un sistema meccanico che in automatico porterà le auto, senza intervento umano, dall’ingresso della struttura direttamente al loro posto all’interno del multipiano. Sarà una novità assoluta, in grado di garantire standard urbanistici ed eliminare il problema dei posteggi per i clienti della struttura".

Cattolica sogna e così con la Regina tutta l’area portuale che si rilancerà complessivamente con una nuova struttura all’avanguardia che porterà clientela e prestigio. "Vorremmo realizzare il tutto in almeno 2 anni – conclude Marchetti – ci proveremo". MT conta 130 dipendenti, è nata nel 1972 occupandosi di lavorazioni meccaniche conto terzi e sviluppandosi negli anni sempre con obiettivi principali la qualità, l’affidabilità e l’innovazione. "Siamo contenti – conclude Marchetti –, ma vogliamo crescere ancora". Un territorio tra Cattolica e San Giovanni che può davvero sorridere per la presenza di imprenditori privati di altissimo livello come Gianluca Marchetti.