Una nuova rotonda Davanti all’ex Bigno "Opera strategica, pronta per giugno"

Una nuova rotonda in città nella zona stadio. Un altro cantiere che si va ad aggiungere a quelli aperti sulla statale 16 che stanno avendo effetti sulla viabilità cittadina soprattutto nelle ore di punta quando via della Fiera, via Euterpe e Flaminia Conca vanno in difficoltà. Ora è il Comune ad accelerare per la realizzazione di un rondò dalla forma elissoidale davanti a quello che per tanti anni è stato il ristorante Bigno. Siamo in via Flaminia a due passi dal palazzetto dello sport dove confluiscono due direttrici, la via Flaminia e via Circonvallazione meridionale.

In municipio intendono eliminare il problema di via Flaminia all’incrocio con via Tripoli, dove la piccola rotonda non ha funzionato al meglio fin da subito, e si forma un tappo. La rotatoria davanti a Bigno servirà a fluidificare il traffico offrendo una alternativa a chi vorrà andare verso monte lungo via della Fiera, oppure nella zona di Borgo Mazzini e del Castello. I flussi di veicoli provenienti da sud verranno divisi tra quelli diretti nella zona mare e quelli verso monte. Per farlo verrà creata la rotonda e cambierà la viabilità: la via Flaminia, compresa tra il rondò e via Tripoli, come via Circonvallazione meridionale tra la rotatoria e via della Fiera diventeranno entrambe a doppio senso di circolazione (oggi sono a senso unico). La parte più complicata del cantiere riguarda i tempi. La giunta infatti ha deciso di accelerare la realizzazione dell’opera così da avere un’arma in più contro il traffico provocato dai lavori alla maxi rotonda sulla Ss16 all’incrocio con la consolare per San Marino. Ma affinché la rotatoria di Bigno sia efficace serve finirla in tempi veloci, entro il 2 giugno, precisa il sindaco Jamil Sadegholvaad. Non è una data casuale per due motivi. All’inizio di giugno partirà il cantiere per la realizzazione del sottopasso in via Euterpe con via Repubblica. Questo porterà alla chiusura di vie Euterpe. I lavori dovrebbero spostare parte del flusso veicolare sulla via Flaminia, e per quel giorno la rotonda di Bigno dovrà essere finita. Inoltre il 2 giugno arriva Vasco Rossi e avere strade perfettamente percorribili in zona stadio sarebbe auspicabile.

Per rispettare i tempi, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, si è già d’accordo con la ditta per svolgere parte delle lavorazioni in orario notturno. All’inizio di giugno la rotonda dovrà essere terminata a livello stradale mentre l’area centrale e verde verrà sistemata nel corso dell’estate. Durante il cantiere sarà inibito l’accesso di via IX Febbraio da via Flaminia. Il costo complessivo dei lavori ammonta a circa 600mila euro. "Si tratta di un’opera strategica per la viabilità non solo del nodo stradario via Flaminia – via Circonvallazione meridionale, ma dell’intero reticolo in corrispondenza di viale Tripoli e via della Fiera - spiega l’amministrazione -. Consentirà di snellire il traffico su via Tripoli. La rotatoria permetterà l’accesso in un asse parallelo, passando accanto allo stadio e arrivando a sfondare la via Ugo Bassi, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria nell’area dell’ex questura"

Andrea Oliva