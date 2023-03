Una nuova rotonda fuori dal circuito nel nome di Simoncelli

Con l’inizio della settimana partiranno i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda all’incrocio tra via Simoncelli e via Larga. Nella zona artigianale di Santamonica di Misano a ridosso del circuito andrà a completarsi il progetto viario arrivato alla sua terza e ultima parte. I lavori partirono nel 2019 con la realizzazione della via Simoncelli, un’arteria che collega la zona del circuito e l’autostrada, connettendo via del Carro (la provinciale 50) a via Tavoleto (provinciale 35).

La nuova rotonda, così come la via Simoncelli, sarà realizzata dalla Santamonica spa. L’opera fa parte della convenzione urbanistica di sviluppo del circuito stipulata fra la proprietà dell’autodromo del Comune di Misano.

I lavori per la realizzazione dell’opera comporteranno la chiusura di un tratto di via Larga, nella zona artigianale di Santamonica, per la durata di circa un mese e mezzo. Nella parte terminale di via Larga si trovano varie attività e il centro ambiente di Hera. Queste saranno raggiungibili dalle vie Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari, sempre all’interno della zona artigianale.