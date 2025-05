Una nuova Rsa per la Valconca: "È un progetto in cui credere"

Un’altra Rsa in Valconca, una seconda struttura da 60 posti che possa accogliere la domanda del territorio, oltre alla Rsa già presente, da 40 posti, situata storicamente a Morciano. Perchè la popolazione invecchia sempre di più ed i posti nel prossimo futuro potrebbero non bastare. L’ Unione Valconca insomma prepara una maxi-operazione da 5 milioni di euro per ampliare un servizio socio-assistenziale fondamentale per il territorio. Se ne discuterà lunedì nel corso della prossima Giunta dell’Unione e poi il tema passerà al consiglio per stabilire una linea condivisa da tutti i sindaci. "Dopo aver incontrato i vertici del distretto Ausl di Riccione – conferma Giorgio Ciotti, presidente dell’Unione e sindaco di Morciano – abbiamo pensato di accogliere la richiesta, visto l’invecchiamento progressivo della popolazione in gran parte dei Comuni dell’entroterra, di aumentare i posti Rsa sul territorio, aprendo una seconda struttura. Il terreno dovrà essere individuato tra tutti e 9 i Comuni dell’Unione, ne ragioneremo insieme lunedì in giunta e poi nei prossimi giorni nel consiglio dell’Unione, cercando insieme una linea condivisa da tutti i sindaci. Stiamo pensando ad un terreno di collina con l’ambiente naturale perfetto per un tale tipo di intervento".

Ma come si finanzierà appunto un tale investimento? "L’ipotesi su cui ci incontreremo e dialogheremo è quella di un bando di alienazione e gestione dell’attuale Rsa di Morciano con base d’asta di circa 4,5 milioni di euro – prosegue Ciotti – l’alienazione dell’immobile prevederà che chi vincerà il bando continuerà a mantenere l’attuale uso, una Rsa appunto. Ma poi con tale introito andremo a costruire una seconda Rsa in Valconca per il costo di circa 5 milioni di euro. E al futuro gestore della nuova Rsa, con una formula di partenariato pubblico-privato, andremo a chiedere di aggiungere la differenza economica individuata per la realizzazione della struttura. Ne ragioneremo lunedì insieme. In questo modo avremo un nuovo edificio ed un nuovo servizio a costo zero per l’Unione Valconca". Da alcune indagini sul territorio la popolazione in Valconca sta invecchiando, dunque. Perciò i servizi dovranno nel prossimo futuro tenere conto di questo aspetto. E considerando il trend nazionale, non solo nell’entroterra ma anche sulla costa, il tema dell’anzianità nelle prossime settimane sarà molto probabilmente al centro di altre scelte amministrative ben definite in questa direzione.