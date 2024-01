Una nuova scuola innovativa con 25 classi. Il progetto va avanti, arrivano altre risorse

Il Comune di San Giovanni in Marignano è stato selezionato tra tutti i Comuni d’Italia per realizzare una delle 52 scuole innovative in base alla Legge 107/2015. L’investimento iniziale di 4 milioni è stato adeguato allo sviluppo della progettazione, ed ora arriva la notizia da Roma che al progetto sono state assegnate nuove risorse, per un totale complessivo di circa 6 milioni 490mila euro. Di questi solo circa 300mila sono a carico del Comune, mentre tutti i restanti fondi a carico del Ministero, tramite fondi Inail. L’amministrazione comunale marignanes rassicura la cittadinanza: "Sta procedendo il lavoro degli uffici, di concerto con Inail, per la costruzione della nuova scuola – conferma la giunta marignanese - Il progetto definitivo ed esecutivo è stato ammesso ad Inail per la validazione lo scorso 23 febbraio, a questa trasmissione hanno fatto seguito le integrazioni ed i chiarimenti del 7 settembre. Il 27 dicembre Inail ha chiesto alcuni ulteriori chiarimenti, a cui nelle prossime settimane i progettisti risponderanno. Inail ha già comunicato che le modifiche richieste potrebbero comportare un aumento dei costi per adeguarsi alle norme ambientali nel frattempo entrate in vigore". Un progetto permetterà la creazione di un campus scolastico, dove le funzioni saranno distribuite tra i vari edifici. Il nuovo edificio si svilupperà attorno ad un cortile/giardino fruibile centrale, avrà 25 classi per la scuola primaria e 6 laboratori di varie dimensioni distribuiti su 2 piani per un totale di oltre 600 alunni. L’ingresso sarà attraverso un grande spazio definito "agorà". Tutta la scuola sarà a basso impatto ambientale, con riscaldamento e raffrescamento a pavimento e dotata di macchinari per il ricambio dell’aria. Il tetto ospiterà un impianto fotovoltaico in grado di produrre un’importante quantità di energia elettrica per soddisfare i consumi dell’edificio. Tutte le pareti saranno vetrate. Le aree esterne saranno organizzate per le attività ludiche.

Luca Pizzagalli