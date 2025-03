Una nuova scuola sicura e spaziosa per 250 alunni

C’è una scuola più sicura e spaziosa, con nuove aule e spazi esterni per la didattica, per le ragazze e i ragazzi di Montescudo-Monte Colombo. I 127 tra alunne e alunni della primaria e 131 della secondaria di primo grado della scuola "Francesco Rosaspina" ora possono studiare in un nuovo edificio, inaugurato ieri mattina dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e dal sindaco, Gian Marco Casadei. Presenti anche Jamil Sadegholvaad, presidente della Provincia di Rimini, e Fabiola Mazzei, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Coriano.

Grazie ai lavori, per un importo complessivo di 2 milioni e 650mila euro, di cui 1 milione e 995mila euro della Regione tramite fondi Pnrr, l’edificio è ora antisismico e più funzionale, con nuove aule per la didattica e per le attività complementari. Inoltre, sono stati rinnovati tutti gli impianti per l’efficientamento energetico e realizzati un nuovo impianto antincendio, nuovi servizi igienici e un ascensore.

Giovedì scorso, sempre a Montescudo - Monte Colombo, su invito del Comune, una rappresentanza della Regione Emilia-Romagna ha effettuato un sopralluogo nella vallata del Rio Budrio, a valle di Albereto, sulla destra orografica del torrente Marano. Dopo l’istituzione dell’area di riequilibrio ecologico del bosco di Albereto, è infatti intenzione dell’amministrazione potenziare le politiche di tutela ambientale del territorio, anche in chiave turistica.