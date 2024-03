Una nuova versione di ‘Imagine’ di John Lennon. La musica come strumento per dire no alla guerra

Le parole fanno la differenza. Possono colpire le persone o permettere loro di aprire gli occhi davanti alla realtà, ma "dove finiscono le parole inizia la musica", l’unica forma d’arte in grado di arrivare al cuore delle persone e di farle sentire parte di qualcosa di più grande, una collettività resa immortale.

Cosa canterebbero al giorno d’oggi i colossi della musica che hanno segnato intere generazioni? Il chitarrista Tony Rémy e la potente voce di Sarah Jane Morris con tanto impegno, dedizione e originalità sono riusciti a ridare voce a John Lennon creando una nuova versione ancora più attuale della sua celebre ‘Imagine’, chiamata ‘No war in my name’.

Il grande lavoro della Morris è stato proprio quello di riportare in vita il pensiero del famoso cantante dei Beatles adattandolo a ciò che sta accadendo attualmente nel mondo.

L’arte di John Lennon ha lasciato in eredità un insegnamento da ascoltare, seguire e mettere in atto, oggi più che mai, per non commettere gli stessi errori del passato.

La musica è la soluzione, bisogna alzare il volume una volta per tutte, tutti insieme: ‘War is over if we want it’.

Giulia Andreini,

Martina Arcangeli

e Anna Scaperrotta IV S, Liceo Scienze Umane Gobetti di Morciano di Romagna