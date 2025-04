Una palestra a cielo aperto nel parco

In ritardo sulla tabella di marcia prevista sono iniziati i lavori per la nuova area fitness all’aperto. Un nuovo spazio a Villa Verucchio. La palestra nel parco della Selva di San Francesco sarà attrezzata con una struttura calisthenics, barre di trazione, spalliere panca per addominali ecc. "Vogliamo incentivare l’attività all’aperto – motiva la sindaca Lara Gobbi – Giovani e meno giovani potranno godere di una nuova area, la seconda del paese, in cui fare attività all’aperto". Il costo per aprire lo spazio all’aperto è di circa 13.000 euro. "Ogni parco avrà un’identità precisa – spiega l’assessora Claudia Pazzini - Il restyling del parco delle scuole elementari lo farà diventare area gioco e aggregazione per bambini mentre il parco della Selva diventerà una zona fitness e benessere". I parchi con aree gioco e fitness sono il preludio all’arrivo a giugno di Fluxo, la ginnastica all’area aperta a prezzi calmierati.