Una palestra a cielo aperto al parco Viganò di Ospedaletto. Il Comune di Coriano è entrato nella graduatoria del progetto ‘Sport di tutti - parchi 2024’ promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani. Il progetto prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente di 300 metri quadrati con un circuito a corpo libero e sei macchine per l’allenamento cardio e isotonico. Totem digitali e QR Code consentiranno di scaricare i tutorial di allenamento permettendo di praticare attività fisica nel verde. Il Comune di Coriano darà in adozione l’area attrezzata per un minimo di due anni ad una associazione sportiva dilettantistica locale che curerà la manutenzione dell’area. In cambio l’associazione avrà l’uso esclusivo dell’area in determinati giorni della settimana e fasce orarie da definire. Il parco Viganò di Ospedaletto, che ospiterà la palestra a cielo aperto, è un’area verde ampia 6mila metri quadrati.