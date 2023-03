Una palestra a cielo aperto nel parco Per gli Olivetani un futuro tra sport e benessere con un circuito per il corpo libero e sei macchine

Caccia ai fondi statali per trasformare il parco degli Olivetani in una palestra a cielo aperto. La giunta vuole dotare lo spazio verde di un’area attrezzata e polivalente dotata di un circuito per il corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio. Per realizzare il progetto servono finanziamenti che il Comune andrà a chiedere partecipando al progetto ‘Sport di tutti – parchi’ promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani. La speranza della giunta è che il progetto venga accolto e approvato consentendo di creare un percorso sportivo praticabile da tutti, gratuitamente e all’aria aperta. Il costo dell’intervento si aggira sui 36mila euro compresa l’Iva, per metà a carico del ministero e per l’altra metà del Comune. "Avanziamo questa candidatura - spiegano gli assessori allo Sport e all’Ambiente Simone Imola (nella foto) e Christian Andruccioli - nella convinzione che lo sport rappresenti un grande valore aggiunto della nostra città. Il parco degli Olivetani riteniamo sia particolarmente adeguato per le caratteristiche a ospitare un percorso sportivo come quello promosso da ‘Sport di tutti - Parchi’ del ministero".

La proposta ministeriale prevede tre tipologie differenti di interventi: Riccione ha optato per ‘modello progettuale medium’.