Una panchina per le vittime del Centro21

Una panchina dedicata a Massimo, Romina, Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo. Al parco Della Chiesa verrà posizionata la panchina che verrà dipinta venerdì alle 15,30 dai volontari delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Verrà poi posta una targa per ricordare le vittime del terribile incidente del 7 ottobre scorso sull’autostrada A4. Il giorno successivo, sabato alle 10, si svolgerà l’inaugurazione nell’area verde a fianco della casa di Cuore 21. In municipio hanno deciso di aderire in questo modo all’iniziativa Panchine europee in ogni città, progetto promosso dalla Gioventù federalista europea e a livello locale da tante associazioni del territorio, tra cui Futuro Verde Aps come capofila. La giunta ha deciso di dedicare la panchina all’inclusione e nel farlo ha voluto ricordare l’impegno che ha caratterizzato Massimo, Romina e i ragazzi e le ragazze di Centro 21 fino a quel terribile pomeriggio. Saranno presenti all’inaugurazione l’eurodeputata Elisabetta Gualmini e l’onorevole Andrea Gnassi. Non mancheranno i rappresentanti della Cooperativa sociale Cuore 21. Con loro anche Sofia Terracina dei Giovani federalisti europei, Debora Striani di Panchine europee in ogni città, Marco Tonti di Arcigay Rimini e Graziano Urbinati per Federconsumatori.