Una panchina rossa sulla spiaggia per dire no alla violenza sulle donne

Sono diventate cinque le panchine rosse presenti a Cattolica, città in prima linea per l’eliminazione della violenza contro le donne e per la promozione della cultura del rispetto di genere. Oltre a quella in piazza Roosevelt, al Macanno e a quella installata davanti alla farmacia comunale in via del Prete, martedì pomeriggio sono state inaugurate altre due panchine rosse, una ai Bagni Oasis 68 sul ‘Lungomare delle panchine’, l’altra al Parco Robinson. Nel primo pomeriggio la sindaca Franca Foronchi, con l’assessora alle pari opportunità Claudia Gabellini, ha tagliato il nastro della nuova e suggestiva ‘panchina rossa sul mare’, posizionata sul crinale delle dune ribattezzato il ’Lungomare delle panchine’. "L’installazione di queste panchine è la dimostrazione che è la città stessa con le sue attività ad adoperarsi per celebrare questa giornata – ha commentato la sindaca Foronchi – Sono il segno che non dobbiamo abbassare la guardia e l’attenzione".