Una Pasqua all’insegna della cultura: i musei fanno il pieno

Rimini sempre più a pieno titolo nel pantheon delle città d’arte italiane. Una Pasqua all’insegna della cultura, della storia e dell’arte, tra spazi museali pieni e visite guidate ai tesori cittadini tutte esaurite. Sono stati oltre 1.300 – segnala Palazzo Garampi – gli ingressi registrati dai musei nel lungo weekend appena trascorso". Il picco sabato, col pienone di visitatori alla scoperta delle sale del Fellini Museum tra Castel Sismondo e Fulgor, al Museo della Città e alla Domus. Oltre alle proposte ‘tradizionali’ a Pasquetta ha riaperto eccezionalmente anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli. Subito esauriti i 30 posti a disposizione. Altro gioiello riscoperto a Pasqua è la Cappella Petrangolini, un angolo neomedieovale nel cuore della città di proprietà privata che solo poche volte apre le sue porte al pubblico, tappa inserita nella passeggiata culturale proposta da Discover Rimini. "Anche per questa Pasqua abbiamo potuto constatare come la proposta culturale e museale della città rappresenti una parte integrante e sempre più apprezzata della nostra offerta – dice il sindaco Jamil Sadegholvaad – Vedere il centro storico ‘invaso’ dai turisti è una grande soddisfazione ed è un segnale che l’importante percorso di valorizzazione del patrimonio monumentale artistico culturale che abbiamo intrapreso sta restituendo i risultati che ci eravamo prefissati, allineandoci con le grandi città d’arte italiane. Non si tratta solo di presenze numeriche, ma della capacità di affermare Rimini come meta dove l’offerta balneare si integra con un patrimonio di bellezza e di storia con pochi eguali".