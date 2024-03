Una Pasqua con il calcio giovanile. Tremila persone arrivano in città

A Bellaria Igea Marina si scoprono i futuri talenti del calcio italiano. Torna da mercoledì 27 marzo a Pasquetta il Torneo giovanile Pecci, che porta in città anche per questa 41esima stagione più di 3mila persone da tutta Italia. Come avviene da tredici edizioni, la manifestazione sarà accoppiata al memorial dedicato al compianto Ferruccio Giovanardi, per premiare il miglior giocatore del torneo. Promosso da Comune e Fondazione Verdeblu, il torneo è organizzato dalla locale Apd Bellaria Igea Marina 1956 e vede sfidarsi rappresentative di ragazzi classe 2010. "Delle 16 squadre partecipanti, sei sono le compagini che si fermeranno nelle nostre strutture, per cinque giorni – spiega Valter Vincenzi, dirigente e responsabile della manifestazione – È positivo che siano presenti a Bellaria Igea Marina sin da subito e non solo nel weekend, portando almeno 3.000 persone in città con positive ricadute anche per commercio, ristorazione e pubblici esercizi". Sotto il profilo tecnico, la grande novità 2024 è il ritorno, dopo alcuni anni di assenza, del Milan. "La richiesta di partecipazione della società milanese – sottolinea Vincenzi – è arrivata last minute e abbiamo fatto di tutto per trovare la quadra, sotto il profilo economico e organizzativo, grazie alla disponibilità di Verdeblu e dell’amministazione". Tra gli altri arrivi la squadra del Perugia e l’Academy San Marino, mentre ragioni burocratiche hanno impedito l’arrivo di una rappresentativa marocchina. Tra le altre squadre presenti: Atalanta, Parma, Rappresentativa federale provinciale di Rimini e Vis Pesaro, Torino, Imolese, Ravenna, Monza, Rimini Calcio, Cesena, Sassuolo, Forlì. Fischio d’inizio mercoledì 27 marzo alle 15.00 allo stadio La Valletta.