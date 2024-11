Una patente a crediti per le imprese

San Marino ha raggiunto un accordo con il ministero del Lavoro italiano per il riconoscimento dell’equipollenza dei documenti sammarinesi per quel che riguarda il rilascio della patente a crediti per le imprese. "Ora le imprese sammarinesi ai fini del rilascio della patente a crediti – spiegano dalla segreteria di Stato agli Esteri – dovranno presentare le autocertificazioni e autodichiarazioni così come richieste dalla normativa italiana sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Possono far valere la documentazione già rilasciata nel Paese di appartenenza da intendersi quale documentazione riconosciuta in Italia in forza del rapporto bilaterale e delle disposizioni che regolano questo rapporto". La patente a punti o a crediti per le imprese, entrata in vigore un mese fa in Italia, è un sistema di incentivazione introdotto per promuovere comportamenti virtuosi in ambito di sicurezza sul lavoro e rispetto delle normative ambientali. Ogni impresa accumula o perde punti in base al rispetto di specifici requisiti normativi e standard di sicurezza.