Una pedalata in rosa con Stefania Andriola prima della Gran Fondo

Ci sarà anche la giornalista di Meteo.it, Stefania Andriola, tra le guest-star della 22esima edizione della Gran Fondo di Riccione, la storica rassegna ciclistica in programma il 24 marzo nella Perla verde dell’Adriatico.

L’evento si chiama ‘Woman on bike’ e sarà una sfilata-corteo di bici per le vie cittadine con soste programmate in tre punti di ristoro, in cui saranno allestite delle bici storiche per ricordare e onorare le donne del passato che utilizzavano la bicicletta come mezzo di spostamento per il loro lavoro, trasportando frutta e pescato.

Una presenza non ‘da passerella’, ma con un significato importante visto che Stefania – volto ormai familiare delle reti Mediaset con quasi 80mila follower su Instagram – sarà la madrina ufficiale della ‘Pedalata in rosa’ in programma il sabato precedente (23 marzo) alla Gran Fondo.

Un ruolo che – come lei stessa precisa – interpreterà "con grande entusiasmo", visto che Stefania, torinese di nascita ma brianzola d’adozione, è da sempre innamorata del ciclismo.