Una petizione per ‘fermare’ l’amianto

Una petizione online sulla piattaforma www.change.org per fermare la previsione di un impianto di stoccaggio di amianto nella zona artigianale di Santamonica a Misano. A lanciarla i residenti che da settimane si battono per bloccare il progetto di un’azienda che prevede nel proprio stabilimento, tra le altre cose, l’attivazione di un’area di stoccaggio di amianto. I residenti non si arrendono, e la protesta sta assumendo proporzioni che vanno oltre ai soli abitanti a ridosso della zona artigianale. A sostenere la richiesta di chiarimenti c’è ora l’associazione Misano bene comune che ha già visionato il progetto presentato in Regione. Nei giorni scorsi si è tenuto a Villaggio Argentina un incontro al quale erano presenti un centinaio di persone tra cui i referenti dei comitati delle frazioni. Il prossimo passo sarà chiedere al Comune di istituire un tavolo di confronto con la presenza anche dell’azienda. Intanto cresce l’attenzione nelle frazioni, nell’ipotesi di una delocalizzazione dell’impianto.