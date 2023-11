"Una piattaforma on-line. Il Comune aiuti le attività"

Una piattaforma, in accordo con il Comune, per aiutare i negozi di vicinato nella sfida delle vendite on-line. La proposta arriva da Giammaria Zanzini, presidente di Federmoda.

"Ci sono diverse attività che tentano la via del web. Come negozi di vicinato non è affatto facile. Certo è che oggi come oggi diviene importante tentare di integrare quella che è una attività fisica con il negozio alle vendite per una clientela sul web". Detto questo restano fermi gli altri punti sempre sostenuti da Zanzini, ovvero il sostegno alle attività di vicinato, la formazione di una cultura che porti a servirsi dei negozi sotto casa e la rivalutazione del centri commerciali naturali, cosa che vede schierata in prima fila la Regione con un progetto che vale svariati milioni di euro.

Ma per far fronte alla crisi del settore e alla concorrenza di centri commerciali e degli outlet, il web da nemico può diventare una risorsa. "La difficoltà sta nel trovare un modo per far diventare produttivo lo sforzo che una piccola attività può fare vendendo in rete" riprende Zanzini. In passato si sono registrate iniziative di gruppi di negozi, a volte raccolti in una via o in una zona, ma i risultati, ammette lo stesso presidente di Federmoda, non sono stati soddisfacenti. "Tuttavia diviene importante pensare a come sfruttare nel migliore dei modi lo strumento del web. Lancio un appello al Comune. Se un progetto di questo tipo fosse sostenuto anche dal pubblico allora la visibilità che potremo avere sarebbe migliore. Ad esempio oggi Visit Rimini è uno strumento molto importante da un punto di vista turistico ed alberghiero. Una piattaforma simile per presentare e proporre realtà commerciali fatte da piccole attività di vicinato darebbe una visibilità importante alla luce di una vasta clientela".

a.ol.