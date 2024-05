Una piazza per Borsellino

Una piazza per Paolo Borsellino. Ieri mattina il Comune di Coriano ha reso omaggio al magistrato con l’intitolazione di una piazza a Cerasolo tra via Primo Maggio e via Ausella. La benedizione, in onore e ricordo del magistrato palermitano simbolo della lotta alla mafia, assassinato a Palermo con cinque uomini della sua scorta nell’agguato di via D’Amelio nel 1992, è avvenuta alla presenza del vescovo Nicolò Anselmi e di don Osvaldo Caldari. Per l’occasione sono arrivati oltre un centinaio di alunni, accompagnati dalle maestre, e dalla dirigente scolastica.