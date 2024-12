Una piazza per Gaetano Ceschina: "La sua impronta è indelebile"

Due importanti momenti hanno segnato un ulteriore capitolo della famiglia Ceschina a Riccione. Martedì sera, un aperitivo natalizio tenutosi nella Torretta del Grand Hotel con ospiti, giunti anche da fuori, ha ufficializzato il rientro della famiglia in questa porzione di proprietà del cinque stelle. Ieri invece, alla presenza di autorità civili e militari, comprese la sindaca Daniela Angelini e la sua giunta, la piazzetta del centro commerciale San Martino, realizzata dai noti imprenditori anni fa, è stata intitolata al cavaliere Luigi Gaetano Ceschina che, come ricorda la prima cittadina "ha lasciato un’impronta indelebile nella storia imprenditoriale e sociale del nostro Paese e, in modo speciale, a Riccione, dove ha realizzato importanti opere come il Grand Hotel, il teatro Dante e lo stadio. Un imprenditore visionario che partito da umili origini, con coraggio e intuizioni brillanti, ha costruito un gruppo industriale innovativo. Dedicandogli la piazza, celebriamo l’imprenditore, il filantropo, l’uomo che ha creduto in un futuro migliore". A rappresentare la famiglia è stato l’ingegnere Franco Porzio con Cinzia Giugno, legale della proprietaria Marina Ceschina. Il feeling con Riccione continua, conferma Porzio: "Il gruppo intende continuare a investire qui". Al vaglio dei tecnici del Comune il grande progetto già annunciato su undici ettari di terreno dell’Abissinia, in parte da destinare al Villaggio - Club Sportivo Ceschina con maxi piscina a onde per surf".

Nives Concolino