Una piazza per Zavoli "Nostro illustre cittadino"

Una piazza di Rimini intitolata a Sergio Zavoli. Su iniziativa del sindaco Jamil Sadegholvaad arriverà il primo settembre alla Commissione toponomastica la proposta di intitolare un luogo della città al grande giornalista, scrittore e uomo di cultura di cui il 21 settembre ricorreranno i 100 anni della nascita. Ci sono i tempi per chiudere definitivamente la procedura entro il 21 settembre. Il luogo scelto è una piazzetta nell’area del Ponte di Tiberio. Un luogo molto amato da Sergio Zavoli quando veniva a Rimini e peraltro dentro quel Borgo San Giuliano che ormai da molto tempo ha un’impronta popolare di Federico Fellini, suo grande amico. Zavoli è cittadino onorario di Rimini e le sue spoglie riposano nel cimitero Civico Monumentale, accanto a Federico. Il 21 settembre 2023 la città organizzerà un convegno e un evento per ricordare Sergio Zavoli, oltre all’intitolazione toponomastica. Candidatura per la location appunto la piazzetta ’archeologica’ in zona piazza dell’Acqua, al ponte di Tiberio, riqualificata in anni recenti anche con il contributo di Sgr.

Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, Sergio Zavoli è morto a Trevignano Romano il 4 agosto 2020 a 96 anni. Il 7 agosto, dopo la funzione funebre tenutasi nella capitale alla chiesa di San Salvatore in Lauro, la salma ha proseguito per Rimini dove è stata allestita la camera ardente al teatro Galli. Il giorno dopo, con cerimonia privata, è stata tumulata nel Cimitero Monumentale accanto alla tomba di Federico Fellini, che era stato suo grande amico.

Mario Gradara