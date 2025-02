Una piega per battere il tumore

Ci sono anche Rimini e Riccione tra le otto piazze della Romagna che si uniranno domenica per far sentire la propria vicinanza alle donne che affrontano il tumore. L’evento si intitola "Una Piega per lo Ior", e andrà a sostegno del crowdfunding “La mia mamma è bellissima”, iniziativa pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno il Progetto Margherita e tutte quelle iniziative gratuite dedicate alla lotta contro il cancro.

Molto più di un semplice servizio di fornitura di parrucche oncologiche gratuite, il Progetto Margherita offre alle donne in chemioterapia la professionalità di un parrucchiere e il conforto di un volontario che le accompagna nella scelta della chioma e del colore. L’importanza di questa attività è sancita dai numeri, con 344 pazienti che ne hanno usufruito nel 2024.

I parrucchieri di Rimini di Riccione saranno ospiti di Gisella Bernasconi in via Dante dalle 9.30 alle 16: lavaggio e piega con un contributo minimo di 20 euro, senza possibilità di prenotazione, che andranno a sostegno della campagna Ior. "Nessuno deve affrontare il cancro da solo: una donna costretta a sopportare, oltre al peso della diagnosi e della malattia, anche l’ulteriore carico emotivo della calvizie – spiega il direttore Fabrizio Miserocchi – la perdita dei capelli ha un impatto negativo sulla qualità di vita e sul benessere psicologico della paziente. La nostra intenzione è quella di espandere il servizio nella maggior parte delle nostre sedi sparse sul territorio ed accogliere quante più donne possibili. Sappiamo che la Romagna è sempre stata molto sensibile a questo appello: l’anno scorso, solo a Riccione, quasi 50 persone si sono fatte fare una piega a favore della lotta contro il cancro al femminile. Siamo quindi molto fiduciosi che questi eventi torneranno a richiamare tantissime persone sensibili al tema".

Chi non riuscirà a partecipare all’evento di domenica potrà far sentire tutta la sua vicinanza alle donne sottoposte a chemioterapia con una donazione da effettuarsi presso uno degli oltre cento saloni ed esercizi commerciali che espongono il salvadanaio apposito.