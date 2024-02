Una piega per lo Ior: maratona di solidarietà in viale Dante

‘Una piega per lo Ior’ arriva a Riccione domenica prossima. L’iniziativa vede i parrucchieri in campo per le donne in chemioterapia. La maratona di solidarietà si terrà da Gisella Bernasconi Hair Boutique and Shop di viale Dante 74 dalle 9,30 alle 17. Riccione sarà tra le sei piazze in cui quest’anno si svolgerà l’iniziativa delle Ior per far sentire la propria vicinanza alle donne che affrontano il tumore. ‘Una piega per lo Ior’ andrà anche a sostegno del crowdfunding dell’Istituto oncologico romagnolo ‘La mia mamma è bellissima’, iniziativa a sua volta pensata per allargare a tutte le pazienti che ne sentono il bisogno, del progetto Margherita e di tutti quei servizi gratuiti dedicati alla lotta contro il cancro al femminile.