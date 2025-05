Una pioggia di spot per il dopo Linus

Dopo la tv tocca alle radio del gruppo Mediaset. Domani prende ufficialmente il via la nuova campagna di promozione turistica radiofonica del Comune, realizzata in collaborazione con le emittenti del gruppo Mediaset, ovvero Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio 101. Si tratta della fase tre della campagna, dopo la prima sulla piattaforma Amazon e quella televisiva dove gli spot sono partiti domenica scorsa. Spot che non hanno scaldato tutti i cuori riccionesi a vedere diversi commenti comparsi sulle pagine locali dei social, inclusi quelli di consiglieri di opposizione. Ora si torna in radio. Gli spot avranno una durata di 20 secondi, e saranno programmati nella fascia oraria che va dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte.

Si tratterà di semplice pubblicità, il che rischia di togliere efficacia al messaggio. In altri termini le citazioni di Linus e company su Radio Deejay erano altra cosa. Per evitare un messaggio ‘freddo’ il piano comunicazione del Comune prevede che oltre agli spot vi siano gli speaker dei programmi radiofonici più ascoltati a dare vita a menzioni live di 30 secondi, coinvolgendo direttamente gli ascoltatori "in modo dinamico e autentico" precisano dall’amministrazione. Inoltre il messaggio pubblicitario cambierà a seconda della radio interessata. Radio 105, l’emittente più rivolta ai giovani, sarà protagonista per diverse settimane a partire da domani. Radio 101 supporterà la comunicazione e il lancio della Notte Rosa, "parlando a un pubblico trasversale e appassionato di nuove tendenze musicali e alle famiglie". Infine Radio Monte Carlo si concentrerà sul pubblico amante della musica d’autore e alle iniziative culturali. "L’intero piano media - spiegano dal municipio - si rivolge a un pubblico ampio, che va dai 18 ai 54 anni, includendo giovani, famiglie e professionisti". Secondo le stime fatte, la sola campagna radiofonica raggiungerà oltre 90 milioni di contatti lordi, con una frequenza media superiore a 5. Questi numeri si aggiungono ai risultati della campagna televisiva, che ha già registrato oltre 15 milioni di contatti nella prima settimana e più di 1,5 milioni di visualizzazioni grazie allo spot trasmesso durante la partita di Champions League tra Inter e Bayern sulla piattaforma Amazon.