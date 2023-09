Una porta per i Padulli. Ecco il ponte sul rio

Proseguono le opere per regalare al quartiere Padulli un vero e proprio ingresso. Si è conclusa ieri un’altra tappa nella tabella di marcia dei lavori per il prolungamento di via Tosca. Quando l’intervento verrà concluso sarà possibile mettere a disposizione un accesso strategico al quartiere Padulli, "aumentando la sicurezza del collegamento con la città, ed eliminando l’accesso carrabile dalla via Tosca dei mezzi pesanti" precisano dal municipio.

Il cantieri ha visto martedì la conclusione della gettata in calcestruzzo sulla soletta del nuovo ponte sul torrente Mavoncello, che permetterà il collegamento della via con la rotatoria sulla Statale 16. Il cantiere procede, ma serviranno ancora alcuni mesi prima che le varie opere vengano completate. Un tempo necessario per le asfaltature, gli impianti, le barriere stradali, la segnaletica e così via.

I lavori hanno interessato anche la pista ciclabile che è stata allargata e riposizionata. E’ stata aperta già nei mesi estivi, traslata lato monte della nuova strada, a ridosso delle attività commerciali.

E’ in corso di completamento il collegamento ciclopedonale su via Tosca seguito da un percorso pedonale fino a via Padulli. Lo scorso mese era stata aperta al traffico la nuova piccola rotatoria urbana che collega la nuova viabilità di via Tosca, con via Cerasolo e il nuovo accesso allo stabilimento ex-Valentini, ora Marinelli. Il progetto ha un costo complessivo di 2,3 milioni di euro.

Proseguono i lavori anche sulla via Marecchiese. In questo caso a essere interessato dal cantiere è il tratto in corrispondenza della traversa che porta al Tiro a volo in zona Vergiano. I lavori sono già iniziati. La prima parte, quella più invasiva contraddistinta dalla fresatura del manto stradale, si è già conclusa. Le lavorazioni si sono concentrate nelle ore notturne. Nei prossimi giorni il cantiere proseguirà nelle ore diurne. Il traffico non verrà bloccato visto che le corsie subiranno solo un restringimento. Il progetto rientra nell’abito dei servizi integrati di gestione e manutenzione del patrimonio stradale, per il "risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2023". L’intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza delle banchine stradali e il contenimento della scarpata, in corrispondenza del fosso stradale all’innesto su via Marecchiese.