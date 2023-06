Una preghiera per la pace con 5mila persone in spiaggia

Cinquemila persone sabato sera in spiaggia a Miramare per ‘Una preghiera per la pace’. Sul palco si sono alternati artisti e intellettuali che attraverso la musica hanno raccontato il bisogno di pace. Condivisione, serenità, solidarietà e comunità: questi i valori della serata organizzata da Red Ronnie e Marina Tonini e seguita in diretta streaming su Youtube da oltre 10mila utenti. Un evento, dicono gli organizzatori, voluto per mandare un messaggio importante di speranza e unione rivolto all’Ucraina, terra ferita dal confltto. Un messaggo che è partito proprio da Rimini, città del cuore di Red Ronnie che quarant’anni fa, ai tempi del Bandiera Gialla, alloggiava proprio a Miramare.